Nicole Scherzinger dalgaların azizliğine uğradı! O anları paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, her anını takipçileriyle paylaşıyor.

44 yaşındaki şarkıcı Nicole Scherzinger, adeta yıllara meydan okuyor. Bunun en önemli nedeni de saatlerini egzersiz sırasında ter dökerek geçirmesi... Sosyal medyada her anını paylaşan şarkıcı son olarak denizden bir paylaşım yaptı.

Elleri ve dizleri üzerinde poz verdiği mavi desenli bikinisiyle inanılmaz görünen Nicole Scherzinger o anlarda dalgaların azizliğine uğradı.

O anları paylaşan şarkıcı eğlenceli anlarına takipçilerini de ortak etti.

ABD'de 2000 yılında başlayan Popstars adlı yarışmaya katıldığında 22 yaşında olan Nicole Scherzinger, seçmelerde ünlü Whitney Houston şarkısı "I Will Always Love You"yu söyleyerek yarışmacı olarak seçildi. 2003'te sonlanan Popstars yarışmasını Nicole'ün de bir üyesi olduğu grup, "Eden's Crush" kazandı.



