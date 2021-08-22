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Nicole Scherzinger küçük bikinisiyle spor yaptı

22.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve sunucu Nicole Scherzinger spor yaparken tercih ettiği bikinilerle gündeme geldi. Nicole Scherzinger spor yaparken çektiği anları paylaşınca dikkat çekti.

Nicole Scherzinger küçük bikinisiyle spor yaptı

43 yaşındaki Pussycat Doll yıldızı Nicole Scherzinger son paylaşımıyla hayranlarının dikkatini çekti. Nicole Scherzinger spor yaparken küçük bir bikini tercihi yaptı.

Ünlü isim antrenman yaparken her anını çekip takipçilerine sundu. Nicole spor yaparken müzik dinledi ve arada dans da etti.

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Ünlü yıldızın hayranları paylaşımı çok beğense de spor yaparken bikini tercih etmesini garip buldu.

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Instagram’da 5 milyona yakın hayranı bulunan şarkıcıya "Bu nasıl spor yapmak" yorumları da yapıldı.

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