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Nicole Scherzinger önsüz bikini trendine uydu! Dekoltesini bir gören bir daha baktı

29.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pussycat Dolls müzik grubunun solisti Nicole Scherzinger, İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını büyüledi. Sosyal medyanın son dönemki trendlerinden biri olan önsüz bikini akımına ayak uyduran Scherzinger’in mavi dekolteli bikini üstü hayranlarından tam not aldı.

Nicole Scherzinger önsüz bikini trendine uydu! Dekoltesini bir gören bir daha baktı

43 yaşındaki Pussycat Dolls müzik grubunun solisti Nicole Scherzinger, 37 yaşındaki erkek arkadaşı Rhom Evans ile İspanya tatiline çıktı. 5.3 milyon takipçisine İspanya tatilinden kesitler sunan Scherzinger, sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıkmadan hemen öncesinde havuz başında keyifli anlar yaşadı. Havuzdan yeni çıkmış ıslak saçlarıyla bikinili fotoğraflarını paylaşan Scherzinger cesur paylaşımıyla popüler olmayı başardı.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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İspanya tatilinden en keyfili anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden Scherzinger, son olarak mavi bikini takımıyla çektiği selfielerini yayınladı.

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Sosyal medya kullanıcıları Scherzinger’in paylaşımına yoğun ilgi gösterirken sevilen ismi fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Scherzinger’in paylaşımı 80 bin beğeni toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İspanya
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