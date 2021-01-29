Nicole Scherzinger paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, ragbi oyuncusu sevgilisi Thom Evans ile birlikte Turks and Caicos adalarında güneşin ve denizin keyifini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Scherzinger, tatilinden kesitleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ancak Amerikalı şarkıcı, verdiği tatil pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, milyonlarca insanın koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken Nicole Scherzinger'ın yayınladığı fotoğraflarını eleştirdi.

"YORUMLARI GÖRMEZDEN GEL"

Scherzinger'in bazı takipçileri de şarkıcının negatif yorumları görmezden gelmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Tatil pozlarına "Dünyanın geri kalanı acı çekiyor ve sen bize bunları gösteriyorsun. Gerçekten mi?" ve "Aslında hiçbirimizin bunları görmeye ihtiyacı yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sevgilisi Thom Evans ile tatilin keyifini çıkaran Nicole Scherzinger'e bir başka takipçisi de şöyle seslendi: "Tatilin keyfini çıkar ve mutlu ol, ama sürekli olarak bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak duyarsızlık."