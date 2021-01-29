MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nicole Scherzinger paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü

Nicole Scherzinger paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü

29.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nicole Scherzinger paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü

Bir süredir sevgilisi Thom Evans ile Karayipler'de tatil yapan şarkıcı Nicole Scherzinger, paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirirken Scherzinger'in bu pozları yayınlamasını eleştirdi.

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, ragbi oyuncusu sevgilisi Thom Evans ile birlikte Turks and Caicos adalarında güneşin ve denizin keyifini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Scherzinger, tatilinden kesitleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ancak Amerikalı şarkıcı, verdiği tatil pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü.

2953940_e8617566d94f4f2349d8e09d7776fd54_640x640

Bazı sosyal medya kullanıcıları, milyonlarca insanın koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken Nicole Scherzinger'ın yayınladığı fotoğraflarını eleştirdi.

"YORUMLARI GÖRMEZDEN GEL"

Scherzinger'in bazı takipçileri de şarkıcının negatif yorumları görmezden gelmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

2953940_0826edad5a85ff88094afcc2d16e4afa_640x640

Tatil pozlarına "Dünyanın geri kalanı acı çekiyor ve sen bize bunları gösteriyorsun. Gerçekten mi?" ve "Aslında hiçbirimizin bunları görmeye ihtiyacı yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sevgilisi Thom Evans ile tatilin keyifini çıkaran Nicole Scherzinger'e bir başka takipçisi de şöyle seslendi: "Tatilin keyfini çıkar ve mutlu ol, ama sürekli olarak bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak duyarsızlık."

2953940_baeec1ffaf64e58e7fb190f4937abc18_640x640

"BUNLAR ÇOK FAZLA"

Scherzinger'in paylaşımlarına bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Gerçekten mi? Bunlar şimdi çok fazla. Tanrı aşkına dünyada olup bitenlere karşı duyarlı ol" şeklinde yorum yaptı.

Ünlü yıldızın bazı takipçileri de, eleştiriler sonrasında Scherzinger'e destek çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
İşte Kim'in boşanma planı! 2.2 milyar dolarlık servet gündemiİşte Kim'in boşanma planı! 2.2 milyar dolarlık servet gündemi
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAKIYOR....

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Diğer Haberler

Ünlü yazar Leandra Medine Cohen'den regl paylaşımı! Kanlı elbisesiyle...

Ünlü yazardan regl paylaşımı! Kanlı elbisesiyle...

Naz Mila'dan biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor!

İşte Kim'in boşanma planı! 2.2 milyar dolarlık servet gündemi

Nusret Gökçe'ye Azeri takipçilerinden tepki! 'Karabağ kimindir?'

Azeri takipçilerinden tepki!

Deniz Akkaya 'son dedi' yine çıplak pozunu paylaştı

Sınırları zorladı! Yatakta bir poz daha

Demi Rose parkta çırılçıplak... Artık şaşırtmıyor

Yine yaptı yapacağını... Parkta çırılçıplak uzandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.