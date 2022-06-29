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Niğde'de şaşkına çeviren olay! Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

29.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de meydana gelen olayda tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL’lik altın çıktı. Altınlar koltuk tamircisi tarafından sahibine ulaştırılırken altınların kanepede unutulduğu belirtildi. Tamirci Sercan Sevenk,''İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

Niğde'de şaşkına çeviren olay! Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Kent merkezinde oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü. 15 yıllık koltuk tamircisi Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi. İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu.

''ALTINLARI UNUTTUK''

Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı. Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti. Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi. Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.

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(DHA)


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