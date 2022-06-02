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Kaybolduğunu görünce fenalık geçirdi, temizlik işçisi buldu! İp yumağından altın fışkırdı

02.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 11 adet Cumhuriyet altınını ip yumağında saklayan yaşlı kadın, yumağın torunları tarafından sokağa atılmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Altınlarını kaybettiğini fark eden Önal, fenalık geçirirken, yumak içindeki altınlar temizlik işçisi tarafından bulundu. Altınları yaşlı kadının kızına teslim eden Ömer Kaplan '' Eşim altınların olduğunu fark etti ve bana söyledi. O sırada Nurten Abla geldi, durumu anlattı. Yine olsa aynısını yaparım, o ağlarken ben de duygulandım'' şeklinde konuştu.

Kaybolduğunu görünce fenalık geçirdi, temizlik işçisi buldu! İp yumağından altın fışkırdı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal, 21 Mayıs'ta bir yakınının düğününe katılmak için oğlu Mehmet Akif Önal’ın (40) evine geldi. Önal'ın çantasında taşıdığı içinde 11 Cumhuriyet altınını sakladığı ip yumağını alan torunları, bir süre oynadıktan sonra sokağa attı. Önal, evine döndükten sonra altınlarının kaybolduğunu fark edince fenalık geçirdi. Oğlu, apartmanın çevresinde altınları aradı ancak bulamadı.

Yüreğir Belediyesi’nin temizlik işçisi 6 çocuk babası Ömer Kaplan, Önal ailesinin evinin bulunduğu Dadaloğlu Mahallesi’nde çalışırken ip yumağını buldu. Kaplan, işe yarar düşüncesiyle yumağı alıp eve götürdü. Yumağın içindeki altınları bulan Zemzem Kaplan, eşi Ömer Kaplan’a haber verdi. Ömer Kaplan da yumağı önünde bulduğu apartmana gidip, zilleri tek tek çalarak bu sırada ağabeyinin evinde bulunan Nuhuya Önal’ın kızı Nurten Çelik’e ulaştı. Kaplan, altınları Önal’ın kızına teslim etti.

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‘ÇOK DUYGULANDIK’

Nurten Çelik, altınların bulunacağına ihtimal vermediklerini belirterek, “Annem eve döndükten sonra kaybolduğunu fark etti. Geçtiğimiz hafta Ömer Bey apartman yöneticisiyle konuşurken kulak misafiri oldum. Altınların sahibini arıyordu. Hemen annemin altınlarının kaybolduğunu söyledim. Annem çok üzgündü, sürekli ağlıyordu. Bu dönemde böyle bir davranış, bizi çok duygulandırdı” diye konuştu.

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‘YİNE OLSA AYNISINI YAPARIM’

Altınları bulan Ömer Kaplan ise, "Apartmanların etrafında çim biçme ve ağaç budama işlemi yaparken bir ip yumağı bulduk. Sağlam olduğunu görünce eve götürdüm. Eşim altınların olduğunu fark etti ve bana söyledi. Ben de hemen yumağı bulduğum bölgedeki apartman sakinleriyle görüştüm. O sırada Nurten Abla geldi. Altınlarının kaybolduğunu söyledi. Neyin içinde, kaç altın olduğunu sordum. Cevaplayınca, altınlarının ben de olduğunu söyledim. Sevindi, çığlıklar attı. O ağlarken ben de duygulandım. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım" ifadelerini kullandı.

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ömer Kaplan’ı, bu örnek davranışından dolayı tebrik edip, çeyrek altın hediye etti.

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(DHA)


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Osmaniye
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