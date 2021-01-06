Nihal Candan'dan yatak pozu olay! Göğüsleri...

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Nihal Candan, kaldığı otelde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni, yatak üzerinde derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Bir dilim pastanın olduğu tabağı tutan Candan'a, övgü dolu mesajlar yağdı. Sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz hafta otel odasında bornozlu kareleriyle, gündem olmuştu.



Candan, geçtiğimiz günlerde, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" cevabıyla günlerce konuşulmuştu.



