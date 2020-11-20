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Nihal Candan hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı!

20.11.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Nihal Candan hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan sosyal medya paylaşımlarıyla şoke etmeye devam ediyor. Candan son olarak hastaneye kaldırıldı ve hasta yatağından yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme geldi.

İşte Benim Stilim’in 2. sezonunda yarışan Nihal Candan yarattığı sansasyonlarla magazin gündeminde ses getirmeyi başardı. Yarışmanın sonrasında kendi ismiyle bir güzellik salonu kuran Candan, sosyal medya üzerinden hayat tarzıyla sık sık eleştiriliyor. Şimdilerde Doya Doya Moda yarışmasında boy gösteren kardeşi Bahar Candan’la birlikte Nihal Candan’ın Instagram paylaşımları yakından takip ediliyor.

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve İvana Sert’in oturduğu İşte Benim Stilim yarışmasıyla popülerleşen Nihal Candan, sonraki dönemde ise Survivor yarışmasına katıldı. Survivor’daki performansıyla tepki çeken Candan, geçtiğimiz aylarda aşk hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmişti. Sevgilisi Hakan Boy’un yüksek bir binanın terasından düşerek hastanede yaşam mücadelesi verdiği sırada Söylemezsem Olmaz programına katılan Nihal Candan çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Hakan Boy’un evli ve çocuklu olması ise eleştiri oklarını bir kez daha Nihal Candan’a çevirmişti. Zor günlerini atlatan Candan Instagram hesabından hastane yatağında paylaşım yaparak yeniden takipçilerini şaşırtmayı başardı.

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HASTA YATAĞINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

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Hastaneye kaldırılan Nihal Candan Solunum Egzersiz Cihazı (Triflo) ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Sağlık problemi hakkında herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Nihal Candan paylaşımına yalnızca hastane emojisi koydu. Fenomen yarışmacıya hastanede küçük kardeşi refakat etti.

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Nihal Candan hastane odasından kardeşi Bahar Candan’ın yarıştığı Doya Doya Moda programını takip etmeyi de ihmal etmedi.

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