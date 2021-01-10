Nihal Candan sınırları zorluyor! Beyaz bikinisiyle küvette...

İşte Benim Stilim programı ile tanınan kardeşler Bahar Candan ile Nihal Candan gündemden düşmüyor. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını iyice duyuran Nihal Candan şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz itirafıyla dikkat çeken Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otelde yaşıyor ve sık sık buradan kareler paylaşıyorlar.

Nihal Candan son olarak yatak pozları ile yine olay olmuştu. Candan şimdi de küvette gül banyosu yaptı.

Beyaz bikinisiyle banyoda pozlar ve Candan sınırları zorladı.

Candan'ın paylaşımlarını bazı takipçileri abartı bulurken bazı takipçileri ise beğendi.



