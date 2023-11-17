Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Eşim izin vermiyor' diyerek telefonu kapadı...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya fenomenlerine de sıçradı. Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Candan kardeşlerin annesi ise Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Umut Candan; "Çocuklarınız nasıl para kazanıyordu?" sorusunu duyar duymaz telefonu kapattı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri öne sürüldü.

“Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirildi.

Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADLİYE KORİDORUNDA AĞLADI

Dilan Polat, Sıla Doğu ve kediciklerin de kaldığı Silivri Cezaevi'ne gönderilen Candan kardeşler, tutuklama kararını duyunca "Neden?" diye haykırarak ağladı ardından asıl suçluların dışarda olduğunu söyledi.

Nihal ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan geçtiğimiz saatlerde, kızları henüz tutuklanmamış ve gözaltındayken Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına bağlandı.

Sunucuların "Nasılsınız?" sorusuna, gözyaşları içinde "Valla çok kötüyüz de ne yapalım. İşte Allah, imtihandan geçiyoruz, en ağırı hatta. Canlı canlı ben yandığımı ilk kez bu dönemde hissediyorum" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hukuksal bir şey merak etmediği ve bir anne olarak ne hissettiğini soran Selen Görgüzel'e de 'Canlı canlı toprağın altındayım yani. Çünkü suçu yok çocuklarımın. Allah bir, benim çocuklarım da suçsuz, bu kadar net!' diye cevap verdi.

Candan kardeşlerin annesi kızları hakkında; 'Kendileri Allah'ın izniyle, ilahi adaletle... Türkiye Cumhuriyeti adaletine sonsuz güveniyorum, onlar çıkacak Allah'ın izniyle. Allah yardım edecek çocuklarıma. Kesinlikle benim çocuklarım suçsuz. Allah bir, bu kadar net' açıklamasında bulundu.

'NASIL PARA KAZANIYORLARDI?'

Selen Görgüzel, "Çocuklarınız nasıl para kazanıyordu?" diye sorunca ise "Eşim izin vermiyor" diyerek telefonu kapattı.





