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Nihal Candan yunuslarla yüzerek yaz sezonunu kapattı!

12.10.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Nihal Candan yunuslarla yüzerek yaz sezonunu kapattı!

İşte Benim Stilim programına katılarak ünlenen Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Fenomen yarışmacı sosyal medyadan paylaştığı mayolu pozuyla yaz tatilini bitirdiğini ilan etti. Yunuslarla birlikte yüzen Candan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

TV 8 ekranlarına gelen fenomen moda programı İşte Benim Stilim’e katılarak ünlenen Nihal Candan yarışmanın sonrasında sık sık sosyal medyanın gündeminde yer almayı başardı. Yarışmanın ikinci sezonuna kardeşi Bahar Candan’ın katılmasından sonra abla Nihal Candan popülerliğini iyice arttırdı. İşte Benim Stilim yarışmasının ardından soluğu Survivor’da alan Nihal Candan’ın attığı her adım sosyal medyada olay yaratıyor. Sosyal medyadan sık sık yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Nihal Candan insanları eleştirmeyi ihmal etmedi.

‘ARAS YUNUS KARDEŞ’

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Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nihal Candan, yunuslarla zaman geçirdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Aras isimli yunusla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Candan, “İnsanlardan daha iyi dost olduğun kesin Aras yunus kardeş” notunu ekledi.
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Yunusla yüzmesini tamamlayan Candan yaz bitimini simgelemek için siyah mayosuyla poz verdi. Fotoğrafında kendisini Arizona kertenkelesine benzeten fenomen isim, “Arizona kertenkelesi avına sinsice yaklaşıyordu” açıklamasını yaptı. Candan’ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yağdı.  

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