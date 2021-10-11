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  4. Nihal Yalçın'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven paylaştı

Nihal Yalçın'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven paylaştı

11.10.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı ile yaşadığı olayla gündemde olan Nihal Yalçın’a bir destek de kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den geldi.

Nihal Yalçın'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

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Nihal Yalçın’a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi.

Ekran Alıntısı

Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Berker Güven Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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