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Nihat Doğan Kabe'ye sevgilisi Birsen Bekgöz'le gitmiş

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Türkücü Nihat Doğan, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz ile yeni yıla kutsal topraklarda girdi.

Nihat Doğan Kabe'ye sevgilisi Birsen Bekgöz'le gitmiş

Ünlü türkücü Nihat Doğan, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı Survivor sevgilisi Birsen Bekgöz ile yeni yıla kutsal topraklarda girdi. Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz, duygularını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Nihat Doğan, yeni yıla kutsal topraklarda girdiNihat Doğan, yeni yıla kutsal topraklarda girdi

Birsen Bekgöz, Kabe'den yaptığı paylaşıma, "Huzursuzluk oldu mu her şey anlamsız boş bir döngüdür. Çevirir hayat seni elinde. İş, güç, hırs, stres. Ne yalan söyleyeyim, bende de durum aynen böyle. Ta ki ansızın çağrıldım sevgi seline...

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Gerçek döngü burasıymış. Huzur döngüsü. Gelmek isteyen herkese Allah kısmet etsin inşallah. Hayat kısa. Huzur bulmak, arınmak lazım" notu düşerek ifade etti.

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