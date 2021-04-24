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  4. Nihat Hatipoğlu'na kahkaha attıran soru! 'Uzaylılar Müslüman mı?'

Nihat Hatipoğlu'na kahkaha attıran soru! 'Uzaylılar Müslüman mı?'

24.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

İzmir Karşıyaka'dan Zoom ile online bağlantı kurarak Nihat Hatipoğlu'na, 'Uzaylılar Müslüman mıdır?' sorusunu soran genç kız Hatipoğlu'nu güldürdü.

'CİNLERDEN, RUHLARDAN BAŞKA...'

Soru karşısında kahkaha atan Hatipoğlu, 'Uzayda kimse var mı bilmiyoruz ki. Ama uzaylı olsaydı, yer ve göktekiler kelimesi var. Bizim dünyamız dışındaki her yer gökteki demektir. Yer dünya, göktekiler de gezegenler, yıldızlar... Eğer orada hayat varsa cinlerden, ruhlardan ve meleklerden başka mutlaka Allah onlara peygamber göndermiştir.' şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Nihat Hatipoğlu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu adamın aldığı aylığı kimsesiz çocuklara bağışlansa daha çok hayıra geçer emin olun
Aynen müslümanlar tabi..Onlar olmasa uhud savaşını kaybederdik işin tabancası sayesinde o kadar az kişi yendim kafirleri
ilk altı ay anne sütü şart ??????????,?'?,

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