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  4. Nihat Hatipoğlu'na sorulan o soru TikTok'ta paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu!

Nihat Hatipoğlu'na sorulan o soru TikTok'ta paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu!

21.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla adından söz ettirdi. İlahiyatçıya gelen sorular ise sosyal medyada sık sık konuşuldu. O sorulardan birisi de Enes adındaki gencin sorusuydu. Gelen soruda "Anne ve babanın çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamasının günahı nedir?" denildi. İşte gündem olan o sözler...

Nihat Hatipoğlu'na sorulan o soru TikTok'ta paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu!

Ramazanın ilk gününden son gününe kadar ekranda hem iftar hem de sahur programıyla olan Nihat Hatipoğlu gelen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen sorular zaman zaman güldürürken zaman zaman da ağlattı. Ünlü ilahiyatçıya son olarak Enes adındaki gencin sorduğu soru gündeme geldi.

TikTok'ta çok kez paylaşılan soru Twitter'da da gündem oldu. Enes adındaki genç çocuk Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Anne ve babanın çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamasının günahı nedir?" sorusunu yöneltti.

Ekran Alıntısı

O SORUDAN SONRA YORUM YAĞDI

Ünlü ilahiyatçı ise yanıt olarak "Hiç iyi bir şey değildir. Doğru değildir, çocuğu düşman eder. Rektörlük yapmış bir insanım ben, aileler evlatlarınızı zorlamayın" dedi.

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Enes'in sorusuna sosyal medyada "Koca bir nesil bu travma ile büyüdü", "Hepimiz bir kere kıyaslanmışızdı", "Çocukken biz ne çektik ya" yorumlarına sebep oldu.

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