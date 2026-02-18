Nihat Kahveci mest oldu, Barış Alper'i yere göğe sığdıramadı: "Seni göreyim ayağını öperim"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak play-off turu ilk maçında evinde ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etti ve İtalya'daki rövanş mücadelesi için büyük bir avantaj yakaladı.

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumlarından öne çıkan notlar:

"BİR TÜRK OLARAK GURUR DUYDUM!"

6 da olabilirdi... Öncelikle şunu söyleyeyim; bir Türk insanı olarak, bir Türk futbolseveri olarak bu 'Galatasaray 5' yazısı Konferans'ta yazmıyor, UEFA'da yazmıyor ya da herhangi bir Süper Lig maçında yazmıyor. 5-2, rakip Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi, DNA'sında geninde buraları oynamak olan... Bu seviyede 5-2, taraftar 6'yı bekliyor; 4'ken 5'i istedi, 5-2'yken alkış yaptı. Helal olsun hepinize: Koşan, mücadele eden, golleri atan, defansı yapan, o tribündeki herkese, ekranları başındaki de güzel enerjilerini yollayan herkesi tebrik ediyorum.

"BÜTÜN DÜNYADA GALATASARAY KONUŞULACAK"

"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Çünkü söyledim: 20.45'teki tek maç bu, herkes bu maçı izleyecek dünyada; 23 maçlarını bekleyecek... Ve şu an Avrupa'da dünyada her yerde Galatasaray konuşulacak.

"GELSİN, TOTTENHAM DA GELSİN"

Çok gururluyum, çok mutluyum ve gelecek adına da umutluyum. Şimdi bu kadro boşuna kurulmadı, "İlk 24'e bir girsin" denildi girdi... Juventus geldi, zaten bu seviyelerde daha kim gelecek? Juventus gelmese Atletico, bu turu geçeceksin Tottenham veya Liverpool gelecek. Tottenham gelecek, şimdiden söylüyorum. Gelsin, Tottenham da gelsin aman Allah; ligde de kötü, neden olmasın? Ama önce bir deplasmanı halledelim, bu gecenin de bir keyfini yaşayalım."

"ŞU AN SENİ GÖREYİM AYAĞINI ÖPERİM"

"Ya Barış Alper Yılmaz, şu an seni göreyim ayağını öperim. Barış Alper Yılmaz top kaptırır, Barış Alper Yılmaz gol kaçırır, Barış Alper Yılmaz çalım atamayabilir ama Barış Alper Yılmaz her zaman koşar, her zaman ezer, karşısındakini her zaman etkisiz halde bırakır. İlk yarıda Cambiaso da atılmalıydı. Hadi o atılmadı... Allah'ın adaleti işte, Cabal girdi iyi ki de girdi: Barış ikinci yarıda aktı."