Nihat Özdemir: Duruma göre ligler temmuz ortasında bile başlayabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir (TFF), liglerin başlama durumu ile ilgili CNN Türk'te yayınlanan programda açıklamalarda bulundu.

ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"12 Haziran'da başlatma kararı bizim tek başımıza aldığımız bir karar değil. Avrupa'dan futbol olarak kopmamız söz konusu değil. Bütün görüşmelerimiz ve çalışmalarımız UEFA'ya danışılarak yapılıyor. UEFA'nın görüşleri bizim için çok önemlidir. Son görüşmelerde UEFA, yapabilirseniz Temmuz sonuna kadar ligleri bitirin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni Ağustos'ta oynatalım, finali de Ağustos sonunda yapalım dediler. Ağustos sonu neden bizim için çok önemli? Çünkü Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak."

"LİGLER ŞİMDİLİK 12 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK?"

"Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, 19 kulübün başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Herkesin görüşü, Haziran ayında başlanabilir mi sorusu üzerinden oldu. 10 tane senaryo hazırladık. Ben diyorum ki, Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Benim alternatiflerime göre Temmuz ayı ortasında bile başlayabilirim. Bu konuda nereye bakacağım? Türkiye'deki virüs olayı nasıl gidiyor? Bizce en iyi durumda olan ülkelerin başında biz geliyoruz. 12 Haziran'a daha 1 ay var. Gördüğüm kadarıyla virüs olayı da iyi gidiyor. Senaryolar içinde her şey iyi giderse şu an seyircisiz olarak karar alsak da, seyircili olarak da maçlar oynanabilir. Her şey iyi olursa, uygun olursa neden olmasın?"