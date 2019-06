Nihat Özdemir ve Mehmet Kasapoğlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili son hazırlıklar ele alınırken, UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan UEFA Grow ve UEFA Grassroots çalışmaları konusunda yapılacak iş birliği kapsamındaki projeler değerlendirildi.

SERVET YARDIMCI: PROJELERİMİZİ BİR AN EVVEL UYGULAYACAĞIZ

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da UEFA ile olan ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, her alanda iş birliğini daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Servet Yardımcı, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Grassroots ve Grow çalışmalarına odaklandık. Bunun için UEFA ile birlikte her türlü çalışmayı yapıyoruz. Türkiye'de özellikle futbol oynayan çocuklarımızın sayısının artırılması için bu projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bir an evvel uygulamaya sokacağız" şeklinde konuştu.

CEFERIN: TÜRK KULÜPLERİNİN GELİŞİMİ İÇİN YAPILAN BU ÇABALAR GERÇEKTEN SAYGI DEĞER

UEFA Başkanı Ceferin ise Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin UEFA ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türkiye'de futbolun özerk bir yapıda olmasına rağmen devletin, TFF ve kulüplerin sıkıntılarını aşmaları için gösterdiği çabayı takdirle takip ettiklerini kaydeden Ceferin, "UEFA ile işbirliği ve Türk kulüplerinin gelişimi için yapılan bu çabalar gerçekten çok saygı değer. Türkiye'ye yaptığım ziyarette, Türkiye'de futbolun gerek mali, gerek idari, gerekse sportif yönden gelişimi için işbirliği talepleri olmuştu. Bu bizim UEFA olarak devlet başkanlarından bakanlarından görmeye çok alışık olduğumuz girişimler değil. UEFA olarak bu konularda TFF ile işbirliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.