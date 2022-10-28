Nihayet eş anlamlısı nedir? Nihayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nihayet sözcüğü birçok kelime gibi farklı bir dilden etkileşim yoluyla dilimize geçmiştir. Arapça kökenli olan nihayet kelimesi "sona erme, varma, son, son derece, uç" anlamlarına gelen "nihāyet" kelimesinden alıntıdır. Dilimize geçerken anlamı çok farklılaşmayan nihayet sözcüğü dilimizde de benzer bir anlam kazanmıştır. Türkçede nihayet kelimesinin anlamı, bir şeyin sona yaklaştığını, sonuna gelindiğini anlatır. Türk Dil Kurumuna göre nihayet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Son

Sonunda

-den başka bir şey değil

Dilimizde yaygın olarak kullanılan nihayet sözcüğü eş anlamlısı ulunan bir kelimedir.

Nihayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İfadelerimizde kullandığımız kelimelerin eş anlamlılarını bilmek ifadelerimizi çeşitlendirmemizi sağlar. Kelimelerin eş anlamlılarını konuşma ve yazılarımızda kullanarak anlatımlarımızda çeşitlilik sağlamış oluruz.

Nihayet sözcüğü dilimizde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Bu sebeple kelimenin eş anlamlılarını kullanmak da anlatımlarımıza zenginlik kazandırır. Nihayet eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Nihayet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Son

Sonunda

Nihayet sözcüğünü kullandığımız her cümlede nihayetin eş anlamlısı olan kelimeleri, cümlenin anlamına göre nihayet yerine kullanabiliriz.

Nihayetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nihayet kelimesinin kullanımına baktığımızda dilimizde eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükler ile çeşitli örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: