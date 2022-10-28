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Nihayet eş anlamlısı nedir? Nihayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili anlam ve kelime hazinesi olarak çok zengin bir dildir. Zaman içerisinde dilimiz pek çok farklı dille iletişim hâlinde olmuştur. Bu sebeple etkileşimde bulunduğu dillerden kelime alışverişinde bulunmuştur. Konuşurken ya da yazarken çok fazla tekrar etmek zorunda kaldığımız kelimelerin yerine de eş anlamlılarını koymamız mümkündür. Nihayet sözcüğü eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir. Peki, nihayet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nihayet eş anlamlısı nedir? Nihayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nihayet sözcüğü birçok kelime gibi farklı bir dilden etkileşim yoluyla dilimize geçmiştir. Arapça kökenli olan nihayet kelimesi "sona erme, varma, son, son derece, uç" anlamlarına gelen "nihāyet" kelimesinden alıntıdır. Dilimize geçerken anlamı çok farklılaşmayan nihayet sözcüğü dilimizde de benzer bir anlam kazanmıştır. Türkçede nihayet kelimesinin anlamı, bir şeyin sona yaklaştığını, sonuna gelindiğini anlatır. Türk Dil Kurumuna göre nihayet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Son
  • Sonunda
  • -den başka bir şey değil

Dilimizde yaygın olarak kullanılan nihayet sözcüğü eş anlamlısı ulunan bir kelimedir.

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Nihayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İfadelerimizde kullandığımız kelimelerin eş anlamlılarını bilmek ifadelerimizi çeşitlendirmemizi sağlar. Kelimelerin eş anlamlılarını konuşma ve yazılarımızda kullanarak anlatımlarımızda çeşitlilik sağlamış oluruz.

Nihayet sözcüğü dilimizde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Bu sebeple kelimenin eş anlamlılarını kullanmak da anlatımlarımıza zenginlik kazandırır. Nihayet eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Nihayet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Son
  • Sonunda

Nihayet sözcüğünü kullandığımız her cümlede nihayetin eş anlamlısı olan kelimeleri, cümlenin anlamına göre nihayet yerine kullanabiliriz.

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Nihayetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nihayet kelimesinin kullanımına baktığımızda dilimizde eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükler ile çeşitli örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Arkadaşım sonunda ev ödevini tamamlayabilmişti.
  • Öğretmenimiz sonunda sınıftaki sessizliği sağlamıştı.
  • Bu yolun sonuna da geldiğimize göre artık ayrılabiliriz.
  • Sona doğru giderken yanımdakinden destek almıştım.
  • Sonunda duam kabul oldu da bu evden ayrıldım.
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