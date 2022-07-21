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Nikah şahidi olan Gonca Vuslateri'den 'boşanma' şakası! Adeta kırdı geçirdi...

21.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Gonca Vuslateri bir arkadaşının nikah törenine katıldı. Saba Tümer ile nikah şahitliği yapan Gonca Vuslateri, nikah şahitliği için imza atacağı esnada 'boşanma' şakasıyla herkesi kırdı geçirdi. Deftere imzaladığı esnadaki sözleriyle herkesi güldüren Vuslateri'nin paylaşımı olay oldu.

Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Son olarak bir arkadaşının nikah törenine katılan güzel oyuncu, Saba Tümer ile nikah şahitliği yaptı. Vuslateri'nin nikah şahidi olarak imza atacağı esnada söylediği sözler sosyal medyaya damga vurdu.

'BOŞANMA' ŞAKASI OLAY YARATTI

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir arkadaşının nikah törenine katılarak nikah şahitliği yapan güzel oyuncu, imza atacağı esnada sözleriyle herkesi güldürdü.

gonca vuslateri

Vuslateri imza atacağı esnada, "Çok seviyorum bu defteri. Bir kere gördüm boşandım şimdi tekrar görünce çok duygulandım." diyerek nikaha gelen konukları güldürdü.

gonca vuslateri1

Vuslateri daha sonrasında nikah memuruna dönerek, "Nereye atıyorum imzayı ben bir üst kısma atmıştım çünkü daha önce. Daha önce oraya atmıştım yavaş yavaş aşağıya iniyorum." sözleriyle herkesi eğlendirdi.

gonca vuslateri2

EVLENİP, BOŞANDI

Edip Burak Ertoğan ile 2018 yılında evlenen Gonca Vuslateri'nin evliliği 2,5 yıl sürmüş ve daha sonrasında boşanma kararı alarak tek celsede evliliğini bitirmişti.

gonca vuslateri3

Gonca Vuslateri, son olarak ünlü sanatçı Hakan Altun ile ilişki yaşamıştı.

gonca vuslateri hakan altun

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Gonca Vuslateri
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