Nikah şahidi olan Gonca Vuslateri'den 'boşanma' şakası! Adeta kırdı geçirdi...

Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Son olarak bir arkadaşının nikah törenine katılan güzel oyuncu, Saba Tümer ile nikah şahitliği yaptı. Vuslateri'nin nikah şahidi olarak imza atacağı esnada söylediği sözler sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir arkadaşının nikah törenine katılarak nikah şahitliği yapan güzel oyuncu, imza atacağı esnada sözleriyle herkesi güldürdü.
Vuslateri imza atacağı esnada, "Çok seviyorum bu defteri. Bir kere gördüm boşandım şimdi tekrar görünce çok duygulandım." diyerek nikaha gelen konukları güldürdü.
Vuslateri daha sonrasında nikah memuruna dönerek, "Nereye atıyorum imzayı ben bir üst kısma atmıştım çünkü daha önce. Daha önce oraya atmıştım yavaş yavaş aşağıya iniyorum." sözleriyle herkesi eğlendirdi.
Edip Burak Ertoğan ile 2018 yılında evlenen Gonca Vuslateri'nin evliliği 2,5 yıl sürmüş ve daha sonrasında boşanma kararı alarak tek celsede evliliğini bitirmişti.
Gonca Vuslateri, son olarak ünlü sanatçı Hakan Altun ile ilişki yaşamıştı.
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