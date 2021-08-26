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  4. Nikah töreninde ilginç anlar! Damat "Evet" demek üzereyken bu şarkıyı açtılar

Nikah töreninde ilginç anlar! Damat "Evet" demek üzereyken bu şarkıyı açtılar

26.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir nikah töreninde damat "Evet" diyeceği sırada arkadaşları Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

Elazığspor'da ve çeşitli kulüplerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Elazığ Belediyespor’da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor’da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, önceki akşam düzenlenen düğün töreni ile hayatını Elif Özdemir ile birleştirdi. Genç çifti düğün törenlerine il futbol camiası, sevenleri ve aile yakınları yalnız bırakmadı.

Nikah töreninde damadın "Evet" dediği sırada arkadaşları, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yaptı. Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.

(İHA)

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Elazığ
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