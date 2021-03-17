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Nil Burak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

17.03.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Nil Burak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olan Nil Burak, kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Gerçek ismi Pembe Nihal Munsif olan Nil Burak, pek çok ülkede konserler vermiş bir sanatçıdır. İşte Nil Burak kimdir, Nil Burak kaç yaşında gibi soruların cevabı...

17 Mart sabahı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olan Nil Burak, kullanıcılar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Gerçek ismi Pembe Nihal Munsif olan Nil Burak, sayısız ülkede konserler vermiş bir sanatçıdır. İşte Nil Burak kimdir, Nil Burak kaç yaşında gibi soruların yanıtı...

NİL BURAK KİMDİR?

Sahne adıyla Nil Burak olan bilinen Pembe Nihal Munsif, 27 Nisan 1948 tarihinde doğmuştur ve 72 yaşındadır. Babası Kıbrıs'ın narenciyecisi ve en eski sinema işletmecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşten en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya gelmiştir. Müziğe olan ilgi ve alakası ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif’in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır.

Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmasının ardından dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk kez burada sahne almıştır.
Ülkede ve ülke dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde onlarca konserler veren Nil Burak, Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Çin, Arjantin, Venezuela, ve ABD ve Brezilya'da çeşitli konserler verdi. Kıbrıs’ta önemli gecelerde sahne alan Nil Burak, sanattaki 32. yılı olan 2008 senesinde Türkiye’ye dönmüş yapmış ve toplamda 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak"ı yayınlayarak müzik kariyerine dönüş yapmıştır.

NİL BURAK ALBÜMLERİ

45'likleri

Canıma Değsin / Ya Mustafa (Atlas-1975)
Dünyamı Yıktı Geçti / Kırk Yılda Bir (Yavuz-1977)
Gözünüz Aydın / Yalnızım Ben (Yavuz-1978)
Sus / Tatlı Tatlı (Atlas-1975)
Ben Anlamam / Seni İyi Tanırım (Atlas-1975)
Bir Eski Şarkı / Birisine Birisine (Atlas-1975)

EP'leri

İşte Banko (Raks-Temmuz 1992)
Nil Burak'95 Akdeniz Rüzgarı (Göksoy-Ocak 1995)
En İyileriyle Nil Burak (1975-1985) (Ossi-16 Ocak 2008)
Bir Numaramsın (Ossi-16 Ocak 2008)
Benim Adım Şarkıcı (Yavuz-1979)
İki Elim Yakanda, Boş Vere Boş Vere (Kervan-1980)
Bizim Diyar (Kervan-1982)
Benim Sevdam (Yaşar-1984)
Zurna Kazım (Göksoy-1988)
Mavi 2012 (Ossi-10 Mayıs 2012)
Albümleri (LP,MC,CD)
Nil Burak (1977) (Atlas-1977)
Oldu Olacak (Bayar&Foneks-24 Kasım 1989)

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