Nil Karaibrahimgil'den koronavirüs ve karantina şarkısı: Annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına en büyük önlem olarak herkesin evde kalması tavsiye ediliyor. Ünlü şarkıcılar ve sanatçılar da yetkililerin uyarılarına uyarak evlerinden çıkmıyor.

Koronavirüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral konserleri veriyor.

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de bestelediği 'karantina' şarkısını "Şu anki duygularım” notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının duygusal şarkısı Instagram'da yüz binlerce defa izlendi.

Şarkının sözleri şöyle:

Nasıl oldu biz de anlamadık

Birden evlerimize kapandık

Dünyayı bir virüs mü ne sarmış

Öldürürmüş hiç şakası yokmuş

Özlüyorum arkadaşlarımı

Annemi, babamı özlüyorum

Sokaktan geçen yabancılara

Omuzumla çarpmayı özlüyorum

Nereye kadar bu karantina?

Sen biliyor musun Valentina?

Çiçekler açıyorlar dışarda

Baharın da hiç haberi yokmuş

Geçecek, bu günler de geçecek

Her şey gibi anısı kalacak

Herkesin bir yanı güçlenecek

Herkesin bir yanı solacak

Yan yana durmayı özlüyorum

Size sarılmayı özlüyorum

