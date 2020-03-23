Nil Karaibrahimgil'den koronavirüs ve karantina şarkısı: Annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına en büyük önlem olarak herkesin evde kalması tavsiye ediliyor. Ünlü şarkıcılar ve sanatçılar da yetkililerin uyarılarına uyarak evlerinden çıkmıyor.
Koronavirüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral konserleri veriyor.
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de bestelediği 'karantina' şarkısını "Şu anki duygularım” notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının duygusal şarkısı Instagram'da yüz binlerce defa izlendi.
Şarkının sözleri şöyle:
Nasıl oldu biz de anlamadık
Birden evlerimize kapandık
Dünyayı bir virüs mü ne sarmış
Öldürürmüş hiç şakası yokmuş
Özlüyorum arkadaşlarımı
Annemi, babamı özlüyorum
Sokaktan geçen yabancılara
Omuzumla çarpmayı özlüyorum
Nereye kadar bu karantina?
Sen biliyor musun Valentina?
Çiçekler açıyorlar dışarda
Baharın da hiç haberi yokmuş
Geçecek, bu günler de geçecek
Her şey gibi anısı kalacak
Herkesin bir yanı güçlenecek
Herkesin bir yanı solacak
Yan yana durmayı özlüyorum
Size sarılmayı özlüyorum
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