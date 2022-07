Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener oğulları Aziz Arif ile yaz tatili yapıyor. Ünlü çift, Bodrum'un ıssız koylarında denize girip güneşlendi. Peki Nil Karaibrahimgil kimdir, nereli? Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener'in oğlu Aziz Arif kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

Nil Karaibrahimgil, 1976’da Ankara’da dünyaya geldi.

Babası Suavi Karaibrahimgil, Müzikomani isimli şarkısıyla ün yapmış bir müzisyendi ve 1982’de Gurbetçi, 1992’de Biz Sizi Ararız albümlerini çıkarmıştı. Sanatçı bir aileden gelmesi dolayısıyla müzikle iç içe bir çocukluk geçiren Karaibrahimgil’in amcası Selami Karaibrahimgil de müzisyendi. Modern Folk Üçlüsü’nün elemanlarındandı ve Türkiye turizm ateşesiydi. Annesi Berrin Tüzüntaç'ın ise kendine ait bir moda şirketi vardı Nil Karaibrahimgil,’in çocukluk yılları Ankara’da geçti. Ailesiyle birlikte İstanbul’a geldiğinde on yaşında olan Nil, 12 yaşında ilk bestesini yapmıştı: “I see clouds rain is coming...” Ortaokulda piyano çalmaya başlayan Karaibrahimgil, bir süre sonra gitar çalmayı da öğrenecekti.

Nil Karaibrahimgil, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimine başladı, reklamcılığa duyduğu ilgi yüzünden okul dışındaki zamanlarında Sertab Erener’in ağabeyi Serdar Erener’in ajansı Reklamevi’nde part time metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Nil Karaibrahimgil, 1998’de henüz öğrenciyken başladığı reklamcılık serüvenine 2000 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra da devam etti.

Nil Karaibrahimgil, yaptığı iki kampanyayla sektörün en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Kristal Elma’nın sahibi oldu. O dönemde Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden birinin reklamlarını yazan ve filminde de oynamaya başlayan Karaibrahimgil, “Özgür Kız” mottosu ve imajıyla tanınmaya başladı. Seri olarak devam eden reklam filmlerinde ünlü şarkıcı Tarkan’la da kamera önüne geçen Karaibrahimgil yaptığı Ben Özgürüm jingle’ıyla dikkatleri çekmişti.

Nil Karaibrahimgil, Türkiye’nin tanıdığı bir reklam yıldızı oldu, 2002’de Ozan Çolakoğlu ile bir araya gelerek ilk stüdyo albümünü Sony müzik etiketiyle piyasaya çıkardı: Nil Dünyası. Albüm Umur Turagay’ın klip yönetmenliğini yaptığı çıkış parçası XL dışında Kek, Erkekler Yüzünden ve Evlenmek Gerek gibi şarkılarla da büyük ilgi gördü ve Karaibrahimgil, ilginç sözleri, farklı ve yeni soundlar içeren müziğiyle Türk pop müziğini alternatif bir anlayışla tanıştırdı.

Nil Karaibrahimgil, Reklamcılıkla müzikal çalışmalarını bir arada yürüten şarkıcı, bir yıl aradan sonra dinleyiciyle buluşan ikinci albümü Nil FM’i çıkardı. Bütün Kızlar Toplandık, Gitme Yoksa… , Akbaba, Bronzlaşmak ve Ben Aptal mıyım gibi hitlerin çıktığı albüm, Nil’in müzikal açıdan daha fazla olgunlaştığının göstergesi niteliğindeydi. Albümünde çeşitli markalar için yazdığı reklam jingle’larına da yer veren şarkıcı özellikle “Çocuk da Yaparım Kariyer de” ile dikkat çekti.

Nil Karaibrahimgil, 2006 yılında 3. stüdyo albümü Tek Taşımı Kendim Aldım’ı yayınladı. Hayatı karikatürüze ettiği şarkıları, eğlenceli sounduyla bilinen stilinin biraz daha dışına çıkarak müzikalite anlamında da geliştiğini gösteren şarkıcı, yine başarılı bir seyir izlemeye devam etti. Pırlanta isimli şarkısını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Saturno Contro filminde kullandı ve Karaibrahimgil, Organize İşler için yaptığı film müziklerine Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı Sınav filmi için yazdığı Yaş 18’i de ekledi.

25 Şubat 2007 tarihinde daha önce Nelly Furtado, Tom Jones gibi dünyaca tanınmış müzisyenlerin sahne aldığı Londra’nın ünlü müzik klübü Carling Academy Islington’da konser veren şarkıcı ünlü müzisyen Natasha Atlas’la düet de yapmıştır.

21 Ocak 2010 tarihinde Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener ile Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle evlenmiştir.

NİL KARAİBRAHİMGİL VE SERDAR ERENER'İN OĞLU AZİZ ARİF KAÇ YAŞINDA?

Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener 2010 yılında evlendi. Çiftin 2014 yılında Aziz Arif adını verdikleri bebeği dünyaya geldi. Aziz Arif şu an 8 yaşında.