Nilgün Bodur takipçilerinin o yorumlarına isyan etti!

Yazar Nilgün Bodur, geçtiğimiz yıl çıkardığı "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" kitabında alıntı yaptığı gerekçesiyle haftalarca gündemden düşmemişti. Bodur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nilgün Bodur, takipçilerinden gelen 'Artık çocuk yapman lazım' yorumlarına isyan etti.

"Köpeklerim birçok evlattan, yalnızlığımda birçok adamdan hayırlı..." ifadelerini kullanan Bodur, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"YALNIZIM, ÇOCUK YAPAMIYORUM"

Bana özelden ya da yorumlara özellikle köpeklerimle fotoğraf paylaştıktan sonra, 'Artık çocuk yapman lazım' yazan hadsizler... 45 yaşındayım ve yalnızım. Çocuk yapamıyorum, kusura bakmayın. Ben size, 'Artık beyin nakli yaptırmanız lazım' diyor muyum? 'Neden yalnızsın?' diye soran hadsizler...

Onu da hemen söyleyeyim; benim yaşıtım olan ve bana uygun olan adayların hepsi eskort görünümlü, estetikli, eğitimsiz, avcı olarak yetiştirilmiş kadınlarla aşk yaşıyorlar. Eski eşleri çocuk bakarken kolay oluyor. Akıl ve asalet son ihtiyaçları... Önce hayata bir doysunlar, konuşuruz... Köpeklerim birçok evlattan, yalnızlığımda birçok adamdan hayırlı... Bilin istedim.



