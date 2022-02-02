Nilgün Kasapbaşoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar magazin gündemine yön veriyor.Kullanığı ifadeler ve paylaşımları dolayısıyla açıklamaları, magazin yorumcuları tarafından programlarda ele alınıyor. Bu kapsamda Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Hangi filmlerde oynadı? Nilgün Kasapbaşoğlu eşi kimdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Şehir tiyatroları oyuncusu Nilgün Kasapbaşoğlu paylaşımları kadar oyunculuk performansıyla da adından söz ettiriyor.
Nilgün Kasapbaşoğlu 27 Ocak 1955 tarihin'de İstanbul'da dünyaya geldi. Nilgün Kasapbaşoğlu Şehir Tiyatroları oyuncusudur.
Nilgün Kasapbaşoğlu henüz 6 yaşındayken önce Karadut sonrasında ise Bülbül Yuvası filmlerinde canlandırdığı rollerle sinemaya başladı.
Nilgün Kasapbaşoğlu, 1962'de Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır.
Nilgün Kasapbaşoğlu yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 11 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun İnstagram hesabı @nlgnkasapbasoglu'dır.
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı filmler:
Müstakbel Damat - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Ayla - 2017
Kocan Kadar Konuş - 2015
Ankara'nın Dikmeni - 2014
Huzur Sokağı - 2012-2014
Dersimiz: Atatürk - 2009
Papatyam (dizi) - 2009-2011
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Türkmen Düğünü - 2004
Kendini Bırak Gitsin - 2004
Büyük Buluşma - 2004
Ayrı Dünyalar - 1998
Gurbetçiler - 1996
Küçük Ev - 1977
Dayı
Zehra - 1972
Sayılı Dakikalar - 1965
Kara Dut - 1961
Bülbül Yuvası - 1961
Ölüm Tarlası - 1974
Gurbetçiler
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı bazı oyunlar:
Düğün Ya da Davul
Üç Kuruşluk Opera
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Yaz Gecesi Rüyası
Nilgün Kasapbaşoğlu, prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır. Ünlü oyuncunun tam adı Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu'dur. Oyuncu halen eski eşinin soyadını kullanmaktadır.
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