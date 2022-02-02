Nilgün Kasapbaşoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar magazin gündemine yön veriyor.Kullanığı ifadeler ve paylaşımları dolayısıyla açıklamaları, magazin yorumcuları tarafından programlarda ele alınıyor. Bu kapsamda Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Hangi filmlerde oynadı? Nilgün Kasapbaşoğlu eşi kimdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Şehir tiyatroları oyuncusu Nilgün Kasapbaşoğlu paylaşımları kadar oyunculuk performansıyla da adından söz ettiriyor.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nilgün Kasapbaşoğlu 27 Ocak 1955 tarihin'de İstanbul'da dünyaya geldi. Nilgün Kasapbaşoğlu Şehir Tiyatroları oyuncusudur.

Nilgün Kasapbaşoğlu henüz 6 yaşındayken önce Karadut sonrasında ise Bülbül Yuvası filmlerinde canlandırdığı rollerle sinemaya başladı.

Nilgün Kasapbaşoğlu, 1962'de Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Nilgün Kasapbaşoğlu yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 11 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun İnstagram hesabı @nlgnkasapbasoglu'dır.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı filmler:

Müstakbel Damat - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Ayla - 2017

Kocan Kadar Konuş - 2015

Ankara'nın Dikmeni - 2014

Huzur Sokağı - 2012-2014

Dersimiz: Atatürk - 2009

Papatyam (dizi) - 2009-2011

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Türkmen Düğünü - 2004

Kendini Bırak Gitsin - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Ayrı Dünyalar - 1998

Gurbetçiler - 1996

Küçük Ev - 1977

Dayı

Zehra - 1972

Sayılı Dakikalar - 1965

Kara Dut - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Ölüm Tarlası - 1974

Gurbetçiler

Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı bazı oyunlar:

Düğün Ya da Davul

Üç Kuruşluk Opera

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Yaz Gecesi Rüyası

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Nilgün Kasapbaşoğlu, prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır. Ünlü oyuncunun tam adı Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu'dur. Oyuncu halen eski eşinin soyadını kullanmaktadır.

