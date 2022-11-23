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  4. Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

23.11.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur stiliyle magazin gündemini meşgul eden Nilperi Şahinkaya, bu defa sütyensiz paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Nilperi Şahinkaya, Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerinden tam puan aldı. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Şahinkaya, taklit yaptığı sırada adeta kendinden geçti.

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

Paylaşımına ''Online terapi seansım'' notunu düşen Nilperi Şahinkaya'ya eski rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ''Deli ya'' yorumunda bulundu.

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

En son Erşan Kuneri filminde rol alan Nilperi Şahinkaya, Ayzek ile Bir Gece filmiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisiyle oyunculuğa adım atan Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kiraz Mevsimi dizileriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

İddialı tarzıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor.

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti


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