Nilperi Şahinkaya'nın sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Adeta kendinden geçti

Nilperi Şahinkaya, Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerinden tam puan aldı. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Şahinkaya, taklit yaptığı sırada adeta kendinden geçti.

Paylaşımına ''Online terapi seansım'' notunu düşen Nilperi Şahinkaya'ya eski rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ''Deli ya'' yorumunda bulundu.

En son Erşan Kuneri filminde rol alan Nilperi Şahinkaya, Ayzek ile Bir Gece filmiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisiyle oyunculuğa adım atan Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kiraz Mevsimi dizileriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

İddialı tarzıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor.



