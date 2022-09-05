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  4. Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

05.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde Gizem'i canlandıran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Oyuncunun kocası cezaevine gönderildi.

Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş zor günler geçiriyor. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik tutuklandı.

Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak... İddiaya göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

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