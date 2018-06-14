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Nilüfer'den büyük hassasiyet! 'Tüm eğitim masrafları benden'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

Nilüfer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Hurşide Nur C.'nin (10) tüm eğitim masraflarını üstlendi.

Nilüfer'den büyük hassasiyet! 'Tüm eğitim masrafları benden'

Kahramanmaraş Afşin’de şizofreni annesiyle yaşadığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Hurşide Nur C. (10) ‘ye Nilüfer yardım eli uzattı. Ünü sanatçının yıllar önce seslendirdiği 'Çok Uzaklarda’ şarkısını seslendiren Nur C.’nin performansından çok etkilenen Nilüfer, minik kızın eğitim masraflarını üstlendi.

Videoyu sayfasında yayımlayan Nilüfer, şu sözlere yer verdi: Tatlı Hürşide'nin babasıyla konuştum. Baba şu anda köyde, çocuklar Kahramanmaraş’ta kurumda, anne hastanede. Baba çocuklar için benden bisiklet istedi. Çok tokgözlüler. Gözyaşları içinde söyledi bu isteğini. Bu sabah kurumu aradım ve Hürşide’yle konuştum. Çok akıllı bir kız.

Nilüfer, 'Çok Uzaklarda' şarsını okuyan 10 yaşındaki Hurşide Nur C.'yi arayarak ona yardım elini uzattı.

OKUMAYI ÇOK SEVİYOR!

Yazısında Hurşide'nin okulu ve şarkıyı söylemeyi çok sevdiğini aktaran Nilüfer, "Hurşide, dört kardeşi için oyuncak ve kendisi içinde bazı şeyler istediğini anlattı. Ben de eğitimin bundan sonra bende dedim. Baba Bekir Bey köylerine davet etti beni. Hurşide iyi, kardeşleriyle aynı odadalar. Kardeşim Ayşenur'a burada iyi bakılıyor dedi.

ni,lüferrr


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Nilüfer nuriye nur c yardım eğitim masrafı

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