Nirvana'nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davası reddedildi

Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebeğin, 30 yıl sonra cinsel istismar iddiasıyla gruba açtığı dava reddedildi. BBC'nin haberine göre, Californiya'da yargıç Fernando M. Olguin, Nevermind albümlerinin kapağında çıplak bir bebek olarak görünen 30 yaşındaki Spencer Elden'in Nirvana'ya açtığı davayı reddetti.

Nirvana, geçen ay fotoğraf nedeniyle olumsuz şeyler yaşadığını ve yaşamaya da devem edeceğini, "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" içinde olduğunu belirten Elden'in argümanlarının haksız olduğunu söyleyerek davanın düşürülmesi için başvurdu.

Hayatta kalan Nirvana üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic'i, Kurt Cobain'in eşi Courtney Love ve kapak fotoğrafının fotoğrafçısı Kirk Weddle temsil eden avukatlar, "Elden'ın Nevermind albüm kapağındaki fotoğrafının 'çocuk pornografisi' olduğu iddiasının ciddi olamayacağını" ifade etti.

