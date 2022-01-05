MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nirvana'nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davası reddedildi

Nirvana'nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davası reddedildi

05.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nirvana Nevermind albüm kapağında yer alan 'havuzdaki bebek' Sepencer Elden'ın açtığı istismar davası reddedildi. Nirvana'nın avukatları, Elden'ın bu ünden zevk aldığını vurgulayarak, "Çocuk pornografisi bulundurmak suç. Spencer'ın teorisine göre albüme sahip olan herkes suçlu" açıklaması yaptı.

Nirvana'nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davası reddedildi

Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebeğin, 30 yıl sonra cinsel istismar iddiasıyla gruba açtığı dava reddedildi. BBC'nin haberine göre, Californiya'da yargıç Fernando M. Olguin, Nevermind albümlerinin kapağında çıplak bir bebek olarak görünen 30 yaşındaki Spencer Elden'in Nirvana'ya açtığı davayı reddetti.

Nirvana grubunun albüm kapağındaki &quot;çıplak bebek&quot; 30 yıl sonra gruba istismar davası açtıNirvana grubunun albüm kapağındaki "çıplak bebek" 30 yıl sonra gruba istismar davası açtı

Nirvana, geçen ay fotoğraf nedeniyle olumsuz şeyler yaşadığını ve yaşamaya da devem edeceğini, "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" içinde olduğunu belirten Elden'in argümanlarının haksız olduğunu söyleyerek davanın düşürülmesi için başvurdu.

Hayatta kalan Nirvana üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic'i, Kurt Cobain'in eşi Courtney Love ve kapak fotoğrafının fotoğrafçısı Kirk Weddle temsil eden avukatlar, "Elden'ın Nevermind albüm kapağındaki fotoğrafının 'çocuk pornografisi' olduğu iddiasının ciddi olamayacağını" ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Olay 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''Olay 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

2022 bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda %80'lik artış

2022 bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda %80'lik artış

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Meteorolojiden 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli olacak

Meteorolojiden 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli olacak

Cezadan sonra ilk defa konuştu: "Muhafazakarlar da muhalifler de..."

Cezadan sonra ilk defa konuştu: "Muhafazakarlar da muhalifler de..."

Son dakika: Halkbank’tan faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimi! Detayları beli oldu…

Son dakika: Halkbank’tan faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimi! Detayları beli oldu…

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.