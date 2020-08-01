Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

TV8'de yayınlanan ve pandemi döneminde en çok izlenen program olan Survivor 2020'nin yarışmacıları gündemden düşmüyor. Özellikle Nisa Bölükbaşı'nın yarışma boyunca sergilediği samimi davranışları unutulmuyor. Survivor 2020'nin en renkli yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı daha çocukken de eğlenceli karakterini ortaya koymuş. 2013 yılında açtığı Youtube kanalında çektiği videolarla konuşulan Nisa Bölükbaşı'nın takipçileri, videoların altına eğlenceli yorumlar yapmaya başladı.

Nisa Bölükbaşı'nın çocukken çektiği video klip

Nisa Bölükbaşı henüz 15 yaşındayken dünyaca ünlü yıldız Miley Cyrus'a ait "Wrecking Ball" şarkısına oyuncak bebeği ile oldukça renkli bir klip çekmiş. Orjinal klipte canlandırılan sahneleri bir barbie bebekle tekrar çeken Nisa'nın videosu Youtube'ta en çok aranan videolardan birisi oldu.

Nisa Bölükbaşı tekrar Türkiye'ye döner mi?

Uzun zaman gündemden düşmeyecek olan Nisa sürekli Instagram hesabından Türkiye'deki takipçilerine özel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şu an mimarlık okuyan Nisa'nın tekrar Türkiye'ye dönüp bir TV projesin de yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Daha önce Acun Ilıcalı'ya okulunu bitireceğini ve herhangi bir projede yer almayacağını söyleyen Nisa'nın tekrar Türkiye'de bir projede yer almasını takipçileri dört gözle bekliyor.

Nisa Bölükbaşı'nın Instagram hesabından paylaştığı çocukluğu;





