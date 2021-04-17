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  4. Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

17.04.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Barış Murat Yağcı'nın, dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'i beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu ortaya çıktı.

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Snob Magazin'in haberine göre; Barış Murat Yağcı, 27 yaşındaki fitness modeli Jen Selter'ı bir zamanlar yakın markaja almış.

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Yağcı, 2018 yılında dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'ın paylaştığı neredeyse her fotoğrafı beğenip, yorum atmış. Yağcı'nın ünlü fitness modeline sık sık öpücük emojisi atması da dikkat çekti.

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Barış Murat Yağcı, fitness modelini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Yağcı, Jen Selter'in iki gün önce paylaştığı fotoğrafı da beğenmiş.

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Nisa Bölükbaşı'nın, sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın Jen Selter'e olan ilgisine ne yorum yapacağı merak konusu oldu.
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İşte Barış Murat Yağcı'nın fitness modeli Jen Selter'a attığı yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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