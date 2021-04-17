Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Snob Magazin'in haberine göre; Barış Murat Yağcı, 27 yaşındaki fitness modeli Jen Selter'ı bir zamanlar yakın markaja almış.

Yağcı, 2018 yılında dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'ın paylaştığı neredeyse her fotoğrafı beğenip, yorum atmış. Yağcı'nın ünlü fitness modeline sık sık öpücük emojisi atması da dikkat çekti.

Barış Murat Yağcı, fitness modelini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Yağcı, Jen Selter'in iki gün önce paylaştığı fotoğrafı da beğenmiş.

Nisa Bölükbaşı'nın, sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın Jen Selter'e olan ilgisine ne yorum yapacağı merak konusu oldu.



İşte Barış Murat Yağcı'nın fitness modeli Jen Selter'a attığı yorumlar...





