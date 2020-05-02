Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Ada konseyinde Nisa gündemi Survivor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020 yarışmasının 2 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da son olarak gönüllüler takımından Gizem'in elenmesiyle birlikte takımlar artık 7'şer kişiyle yarışmaya başlamıştı. İki takım arasındaki dengeyi ise bu haftaki eleme konseyi bozacak.

SURVIVOR'DA MERT'TEN NİSA TEPKİSİ

Survivor yeni bölümdeki dokunulmazlık oyunu öncesinde Yasin "Artık burada kemik sesleri gelecek. Kemik kadrolar artık kalmayacak" sözleriyle yeni dönemde yaşanacakları işaret ediyor. Gergin geçen dokunulmazlık oyunundan sonra ise Mert'in "Nisa'nın 3 oyunda bir defa şaftı kayıyor. 'Ben elenmek istiyorum, ayrılmak istiyorum' diyor. Kenara geçip ağlıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor" sözleriyle gösterdiği tepki dikkat çekiyor.

SURVIVOR KONSEYDE NİSA GÜNDEMİ!

Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, daha önce ayrılmak istediğini söyleyen Nisa'ya söz veriyor ve kararını öğrenmek istiyor. Yasin ise uzun süre sessiz kalan Nisa'ya dönerek, "Hadi Nisa içindekileri anlat" diyerek destek veriyor.