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Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Ada konseyinde Nisa gündemi Survivor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 01:59 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ve ilk eleme adayının belirleneceği konsey ekrana gelecek. Survivor yeni bölümde Nisa yine gündem olacak. Dokunulmazlık oyununda Mert, Nisa'nın tavırlarına tepki gösteriyor. Konseyde ise Acun Ilıcalı son dönemlerde yarışmadan ayrılmak isteyen Nisa'dan düşüncelerini anlatmasını istiyor. Peki Nisa Survivor'dan ayrılıyor mu? İşte Survivor 64. yeni bölüm fragmanı.

Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Ada konseyinde Nisa gündemi Survivor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020 yarışmasının 2 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da son olarak gönüllüler takımından Gizem'in elenmesiyle birlikte takımlar artık 7'şer kişiyle yarışmaya başlamıştı. İki takım arasındaki dengeyi ise bu haftaki eleme konseyi bozacak.

SURVIVOR'DA MERT'TEN NİSA TEPKİSİ

Survivor yeni bölümdeki dokunulmazlık oyunu öncesinde Yasin "Artık burada kemik sesleri gelecek. Kemik kadrolar artık kalmayacak" sözleriyle yeni dönemde yaşanacakları işaret ediyor. Gergin geçen dokunulmazlık oyunundan sonra ise Mert'in "Nisa'nın 3 oyunda bir defa şaftı kayıyor. 'Ben elenmek istiyorum, ayrılmak istiyorum' diyor. Kenara geçip ağlıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor" sözleriyle gösterdiği tepki dikkat çekiyor.

SURVIVOR KONSEYDE NİSA GÜNDEMİ!

Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, daha önce ayrılmak istediğini söyleyen Nisa'ya söz veriyor ve kararını öğrenmek istiyor. Yasin ise uzun süre sessiz kalan Nisa'ya dönerek, "Hadi Nisa içindekileri anlat" diyerek destek veriyor.


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