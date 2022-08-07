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Nişanlısı gözlerinin önünde boğuldu! Kahreden detay...

07.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için göle giren 25 yaşındaki Yusuf Aksarı, bir süre sonra gözden kayboldu. Nişanlısının ekiplere haber vermesiyle sudan çıkarılan Aksarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nişanlısı gözlerinin önünde boğuldu! Kahreden detay...

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü’ne geldi. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu. Aksarı’nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAHREDEN DETAY

Yusuf Aksarı’nın 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşıyla birlikte göle geldiği ve 4 ay sonra da düğünlerinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya boğulma
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