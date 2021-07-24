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Nişanlısından ayrılan Mia Khalifa’nın mesaj kutusu patladı

24.07.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyrut doğumlu Mia Khalifa, bu hafta nişanlısı Robert Sandberg'den ayrıldığını duyurdu. Khalifa, bu duyuru sonrasında sosyal medya hesabının mesaj kutusunun erkeklerden gelen çıkma teklifi talepleriyle dolup taştığını söyledi.

Nişanlısından ayrılan Mia Khalifa’nın mesaj kutusu patladı

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, nişanlısı Robert Sandberg'den ayrıldığını açıklamasından sadece birkaç gün sonra, sosyal medya hesaplarının mesaj kutularının çıkma talepleriyle dolup taştığını dile getirdi.

28 yaşındaki ünlü isim, yaptığı açıklamada her yolu denemelerine rağmen devam edemeyeceklerini ve bu yüzden ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

HAZİRAN'DA EVLENECEKLERDİ

Mia Khalifa ve Robert Sandberg çiftinin geçtiğimiz Haziran ayında evlenmesi bekleniyordu. Ancak çift, yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini ertelemişti.

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Mia Khalifa yaptığı ayrılık açıklamasında nişanlısı Robert Sandberg ile aralarında çözülemeyen temel fikir ayrılıklarını olduğunu söyledi.

Instagram hesabından paylaştığı ayrılık duyurusunu yorumlara kapatan Khalifa, haberin çıkmasından bu yana Twitter'daki hesabının erkeklerden gelen flört istekleriyle dolup taştığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa Instagram
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