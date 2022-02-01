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Nişanlısının en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki...

01.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstakbel gelin, nişanlısının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığı öğrendiğinde ikisinden de intikam almak için kusursuz bir plan hazırladı. Nişanlısı ve arkadaşına ihanete dair hiçbir şey söylemeden hayatına devam eden genç kadın, yüzleşmek için sevgilisinin doğum günü bekledi. Doğum günü hediyesi olarak en yakın arkadaşı ve nişanlısına kolye gönderdi.

İkili ilişkilerde çağımızın en büyük problemi ihanet olarak kabul ediliyor. Bazıları ihanete uğradıktan sonra intikam almak ister, bazıları ise sadece durumla yüzleşerek yoluna bakmayı tercih eder. Ancak TikTok’ta kısa sürede viral olan bir ihanet videosu, mükemmel planlaması sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Müstakbel gelin bir mücevher firmasına kendisini aldatan nişanlısı ve yakın arkadaşı için sipariş verdiği anları sosyal medyadan ifşa etti.

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“EN ÜZÜCÜ SİPARİŞ”

kapak kolye2

Mücevher şirketi Stir of Beauty, müşterisinden bir e-posta aldıktan sonra karşılaştıkları "en üzücü siparişi" olarak müşterisinin isteğini yerine getirdi. Mücevher şirketine e-posta atan kadın, "Merhaba, nişanlımın beni en iyi arkadaşımla aldattığını yeni öğrendim" dedikten sonra nişanlısına ve arkadaşına kolye yaptırmak istediğini söyledi.

Genç kadın, “Nişanlımın doğum günü yaklaşıyor ve herkes onun nasıl biri olduğunu bilsin diye doğum gününde ona bu kolyeyi vermek istiyorum." diye ekledi. Aldatılan kadın siparişinin TikTok'ta video çektirerek paketlenmesini istediğini de sözlerine ekledi.

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“KÜFÜR YAZDIRDI”

Müşterisinin isteği üzerine şaşkınlık yaşadığını dile getiren mücevher firması aldatılan kadının arzusunu yerine getirerek kolyeleri hazırladı. Kadının isteği üzerine kolyelerden birinin üstüne ‘Sen bir alçaksın’ yazılırken diğerine de daha ağır bir küfür yazıldı.

kolye

Şirket aldatılan kadına siparişlerini iletirken güzel bir sürpriz yapmayı da ihmal etmedi. Nişanlısı ve arkadaşına göndermesi için kolyelerini hazırlayan şirket, genç kadına üzerinde “Kraliçe” yazılı olan bir kolye hediye gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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