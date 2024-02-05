Umut Emre Aytekin nişanlısının kollarında can verdi! Müjde Uzman isyan etti

Güngören’de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

GENÇ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i, nişanlısı Maria Zeppin kurtarmaya çalıştı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"YETER ARTIK"

Müzisyenin ölümüyle ilgili ünlü oyuncu Müjde Uzman'dan bir tweet geldi. Konuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "Yeter artık" diyerek isyan etti.

Uzman, paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu nedir ya? Ölmek, öldürmek bu kadar kolay mı? Caydırıcılık ve ceza, yani kanun esnetildikçe, hatta yok sayıldıkça sevgisiz, sinirli, zarar vermekten korkmayan, vahşi insanlar önüne gelene kolayca şiddete başvuruyor! Eğitim, vicdan, hak hukuk elzem! Yeter artık!"







