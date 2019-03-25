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Nöbet dizisi 5. yeni bölüm fragmanı izle! Nöbet'te Elmalı'da büyük kaos!

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Nöbet dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de ekrana gelen ve Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu Nöbet dizisinin 5. yeni bölüm fragmanında, Jennifer’ın hain planlarına devam ettiği görülürken, Ziya Cevran ve Barış Binbaşı bir kez daha karşı karşıya geliyor. Jennifer’ın operasyon emrini vermesiyle Elmalı’da ortalık karışırken, yaralanan asker yürekleri ağızlara getiriyor. Nöbet 4. son bölümde ise ajan Jennifer, Elmalı'da yeni kaos planları yaptı. İşte Nöbet 5. bölüm fragmanı.

Nöbet dizisinin 7 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 31 Mart seçimleri nedeniyle ekrana bir hafta ara verecek olan Nöbet'in yeni bölüm fragmanında, Zeynep’in “Evliliğimize bu şekilde devam etmek istemiyorum!” sözleriyle Yiğit’i şoke ettiği tanıtımda heyecan dolu kovalamaca sahneleri dikkat çekiyor.

FERİT CEVRAN YARATTIĞI KAOSTAN SIYRILABİLECEK Mİ?
Başına buyruk hareketleriyle hem kendi ailesi Cevranlara hem de Elmalı Karakolu’na sürekli sorun yaratan Ferit Cevran bu sefer çok ileri gitti!

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CEVRAN AİLESİ BARIŞ BİNBAŞI’NA VERDİĞİ SÖZÜ ÇİĞNEDİ!
Öfkesine yenik düşen Cevran, kız kardeşi Selvi Cevran’ın aşkı Postacı Namık’ı dövünce yer yerinden oynadı. Abisi Ziya Cevran’ın Binbaşı Barış Kalender’e verdiği sözü çiğnemiş oldu. Bu olaydan sonra kendini gözaltında bulan Ferit Cevran yakayı kurtarabilecek mi? Gözaltından bir şekilde çıkmayı başaran Ferit Cevran’ı ne bekliyor?

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Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

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NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nöbet’in 24 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hatay’a arkeolog kimliğiyle gelen ajan Jennifer bölgeyi kaosa sürüklemek için Elmalı’daki terör örgütünün temsilcisi Zilfo ile temasa geçti ve onu büyük planına dâhil ederek yeni bir eylem için harekete geçirdi. Şehit Er Remzi Duman’ın ailesine kara haberi verdikten sonra ailesiyle Hatay’a dönen Barış Binbaşı ise ev bakmaya başladı. Ziya’nın oğlu Ferit’in, Namık’ı dövmekten gözaltına alındığını öğrenen Barış Binbaşı bu olaydan yararlanarak iki aşığı birleştirmek istedi, fakat Ziya Cevran’ın beklenmedik hareketiyle başarılı olamadı.

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Jiyan’ı etkisiz hale getiren askerler zaferlerinin tadını çıkarırken Yiğit Yüzbaşı ve Zeynep evliliklerinde yaşadıkları sorunları halletmek için birlikte zaman geçirdi. Fakat birlikte geçirdikleri zaman pek işe yaramadı ve daha derin bir sorunun içinde kendilerini buldular. Jennifer’ın ortaya koyduğu plana göre hareket eden terör örgütü yüksek gerilim hattını patlattı ve kasaba karanlığa gömüldü. Barış Binbaşı’dan önce olay yerine gitmeye çalışan Nizamoğlu tuzağa düşerek, meydana gelen patlamada yaralandı. Bu sırada bir bahaneyle jandarma karakoluna giren Jennifer bir takım belgelere ulaştı. Nizamoğlu yaralı halde araçtan çıkarılıp hastaneye yetiştirilirken, peşlerinden bakan Barış Binbaşı’nın kızgın ve çaresiz halleri izleyenleri derinden etkiledi.


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