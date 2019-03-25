Nöbet dizisi 5. yeni bölüm fragmanı izle! Nöbet'te Elmalı'da büyük kaos!

Nöbet dizisinin 7 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 31 Mart seçimleri nedeniyle ekrana bir hafta ara verecek olan Nöbet'in yeni bölüm fragmanında, Zeynep’in “Evliliğimize bu şekilde devam etmek istemiyorum!” sözleriyle Yiğit’i şoke ettiği tanıtımda heyecan dolu kovalamaca sahneleri dikkat çekiyor.

FERİT CEVRAN YARATTIĞI KAOSTAN SIYRILABİLECEK Mİ?

Başına buyruk hareketleriyle hem kendi ailesi Cevranlara hem de Elmalı Karakolu’na sürekli sorun yaratan Ferit Cevran bu sefer çok ileri gitti!

CEVRAN AİLESİ BARIŞ BİNBAŞI’NA VERDİĞİ SÖZÜ ÇİĞNEDİ!

Öfkesine yenik düşen Cevran, kız kardeşi Selvi Cevran’ın aşkı Postacı Namık’ı dövünce yer yerinden oynadı. Abisi Ziya Cevran’ın Binbaşı Barış Kalender’e verdiği sözü çiğnemiş oldu. Bu olaydan sonra kendini gözaltında bulan Ferit Cevran yakayı kurtarabilecek mi? Gözaltından bir şekilde çıkmayı başaran Ferit Cevran’ı ne bekliyor?

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.