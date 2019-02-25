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Nöbet dizisi için özel eğitim aldılar! Nöbet ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2019 22:09 | Son Güncelleme

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Nöbet dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Show TV’de 3 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek dizi için tüm ekip sıkı bir eğitimden de geçiyor.

Nöbet dizisi için özel eğitim aldılar! Nöbet ne zaman başlıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’da teröristlere karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alan dizinin bir sahnesi için Saygın Soysal kaya tırmanışı yaptı. Çekimler öncesinde uzun süre eğitim alan Soysal’ın tırmanışı objektiflere böyle yansıdı. Saygın Soysal, Jandarma Özel Harekat Timi’nde Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandırıyor.

Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Nöbet-Saygın Soysal (3)

Nöbet etkileyici hikayesiyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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