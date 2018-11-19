Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? Nöbet'in oyuncu kadrosu belli oldu

Pana Film’in yeni projesi başlıyor! Kadrosu uzun zamandır merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu netleşti! Yeni sezonun en iddialı dizisinin başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ YAPIMCISI OLDU

Ocak’ta Show TV’de seyirciyle buluşacak olan dizi, hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla beklenen diziler arasında! Necati Şaşmaz yapımcılığında gerçekleşecek dizi için Antalya’da adeta yeni bir kasaba inşa edildi. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski Binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı.

Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalışacağı dizi Antalya Elmalı’da çekilecek.





