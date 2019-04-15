Nöbet dizisinde Barış Binbaşı'ya ne olacak? Nöbet 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinin 21 Nisan Pazar ekrana gelecek olan 7. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Nöbet dizisinde Barış Binbaşı, Namık'ın izini sürüyor. Yiğit Yüzbaşı'nın hakkında emre itaatsizlikten soruşturma açılıyor. Çatışma ve aksiyon sahneleri heyecanı yükseltirken, Barış Binbaşı'nın "Uçurumun kenarındasın Ziya Cevran. Ayağının kaymasına şu çizgi kadar mesafe var!" sözleri gerilimi artırıyor.

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nöbet'in Pazar akşamı ekrana gelen 6. bölümünde Ahmet Paşa'ya düzenlenen suikast girişiminde şehit düşen Erdinç Uzman'ın acısıyla sarsılan Yiğit Yüzbaşı ve JÖH timi o hırsla teröristlerin peşine düştü. Destek kuvvetleri gelene kadar sınır noktasında bekleme emri olmasına rağmen Yiğit Yüzbaşı emre uymayarak sınır ötesine geçip, takibe devam etti. Bu sırada kendisine bağlı teröristlerin takip edildiğini öğrenen Darko, JÖH timine pusu hazırlıklarına başladı. Barış Binbaşı ise Ahmet Paşa'nın emriyle JÖH timine sınırda yetişmek için harekete geçti. JÖH timi takip ettikleri teröristlerin arkasından terk edilmiş bir kasabaya giriş yaptı.