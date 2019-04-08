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Nöbet dizisinde yürek yakan sahne! Nöbet 6. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2019 00:18 | Son Güncelleme

Nöbet dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nöbet yeni bölüm fragmanında, Yiğit Yüzbaşı ve JÖH timinin, teröristlerle çatışmaya girdiği, aksiyon dolu patlama sahnelerinin heyecanı yükseltiyor. Ziya Cevran yeni ittifaklar peşine düşüyor. Darko’nun hain planlarına devam ettiği görülürken, Yiğit Yüzbaşı’nın şehit cenazesindeki “Rahat uyu kardeşim, vatan toprağındasın!” sözleri izleyenlerin yüreklerini dağlıyor. İşte Nöbet 6. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Show TV'de ekrana gelen, yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Nöbet dizisinin 14 Nisan Pazar yayınlanacak olan 6. yeni bölümünde aksiyon dolu anlar yaşanacak.

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NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nöbet’in 7 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 5. bölümünde Hatay İl Jandarma Komutanı Ahmet Refik Paşa şehirdeki yeni gelişmeler üzerine, Yüzbaşı Yiğit ve JÖH timinin Barış Binbaşı’ya bağlı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev alacağını bildirdi. Karakolda ulaştığı belgeleri kullanarak büyük bir plan hazırlığına girişen Jennifer’ın yeni destekçisi ise dünyanın çeşitli yerlerinde görev almış paralı asker Darko oldu. Barış gerilim hattındaki patlamanın üzerine yapılan araştırmada olay yerinde bir silah bulundu. Tabancadan ulaşılan parmak izi üzerine bir teröristin peşine düşen askerler baskın sırasında bir takım belgelere ulaştı. Bu belgelerde Ahmet Refik Paşa’nın bölgeyi ziyarette kullanacağı yol rotasının çizilmiş olduğunu fark eden Barış Binbaşı, örgütün bir sonraki hedefinin Paşa olduğunu öğrendi. Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı, Ahmet Paşa’nın ısrarla ziyaretini gerçekleştirme kararı almasıyla birlikte teyakkuza geçerek Paşa’yı korumak için bölgedeki bütün önlemleri aldı fakat bu sırada Jennifer ve Darko da planladıkları gizli eylem üzerine hazırlanmıştı. Ahmet Paşa’nın yolu üzerinde gerçekleşen patlamada Paşa koruma altına alınsa da bir asker şehit oldu. Son nefesini veren askerin cebinden çıkan, annesine yazdığı mektup yürekleri dağladı.

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Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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