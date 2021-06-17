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Nokia 110 ve 105 fiyatı ile şaşırtabilir

17.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nokia cep telefonu üretmeye devam ediyor. Finli üretici şimdi de 2 yeni modeli satışa sunmaya hazırlanıyor. Nokia 110 ve 105 adını taşıyan bu modeller öngörülen fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte detaylar.

Nokia 110 ve 105 fiyatı ile şaşırtabilir

Cep telefonu denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Nokia, 2 yeni modeli daha satışa sunmaya hazırlanıyor.

Malum akıllı telefon sektöründe Nokia ismini pek fazla duymuyoruz. Fakat söz konusu cep telefonları olduğunda Nokia’nın hayli yaratıcı olduğunu söyleyebiliriz. Cep telefonlarının akıllı telefonlara nazaran en önemli özelliği uzun pil süreleri. Dolayısıyla sadece bu sebepten bile Nokia’nın cep telefonu satışının hala devam ettiğini söyleyebiliriz.

Elbette öyle eskisi gibi cep telefonlarına uçuk fiyatlar çekilmiyor. Aynı yeni Nokia 110 ve 105’te olduğu gibi.

NOKIA 110 VE NOKIA 105 NE KADAR?

Nokia’nın önümüzdeki günlerde satışa sunacağı Nokia 110'un yaklaşık 40 euroluk (yaklaşık 414 TL), Nokia 105'in ise yaklaşık 35 euroluk (yaklaşık 362 TL) bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. İki cihazın özellikler açısından benzer temellere dayandıklarını söyleyebiliriz. Üstelik 2 modelde de 4G desteği bulunuyor.

Nokia benzer modelleri daha önce de satışa sunmuştu. Fakat onlarda 4G desteği bulunmuyordu. Elbette bu yeni modeller için önemli bir artı.

Bu telefonların Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil. Malum Nokia bölgesel olarak çok fazla ülkede hizmet vermiyor. En azından eskisi kadar yaygın bir pazar ağları yok.

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Olur da bu modeller ülkemize gelirse takribi fiyatları 500 TL'nin altında olabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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