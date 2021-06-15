Nokia C20 Plus tanıtıldı

Son dönemlerin parlayan yıldızları içerisinde yer alan Nokia, yeni ürünlerle birlikte kullanıcıların sevgisini pekiştiriyor. Yeni tanıtılan cihaz ise birçok ek özellikle birlikte daha fazla dikkat çekecek gibi görünüyor. Nokia C20 Plus'ın özelliklerinden ilki işletim sistemi olacak.

İŞTE NOKIA C20 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

Android işletim sisteminin en yeni türü olan Android 11 bu cihazda kullanıma sunuluyor. Ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı gibi önemli özellikler karşımıza çıkıyor. Depolama konusunda bu cihaz için 256 GB’a kadar izin veriliyor. microSD kart yuvasını bunun için kullanmanız yeterli.

Nokia tarafından geliştirilen yeni cihazda 3D tasarım bulunuyor. Ekran ise 6,5 inç boyutunda. Ayrıca HD + LCD türünde olan ekran 5 MP ön kameraya sahip. Diğer özelliklerine bakıldığında bu kameranın yetersiz kaldığını söyleyebiliriz.

Arka tarafta ise 8 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası dairesel bir kamera kurulumunda yer alıyor. Bu modelde ne yazık ki parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Onun yerine biyometrik kilit açma için Face Unlock sistemi tercih edilmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor.