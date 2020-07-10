Norm Ender'in yeni şarkısı Konu Kilit! Hedefinde Edis var

Sözü ve müziği kendisine ait ‘Konu Kilit’ adlı parçasını çıkaran Norm Ender, şarkısı için Beykoz Kundura Film Platoları’nda kamera karşısına geçti. Yeni şarkısında Tarkan ve Edis Görgülü'nün de isimleri geçiyor.

Şarkının Edis ile ilgili kısmı ise şöyle:

"Zaten olduk artık asosyal bir halk (geç)

Bu sene değeri bindi bizim

Hip hop kültürü (tüh)

Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? (şok şok)"

Yayınlanır yayınlanmaz Twitter'da TT olan "Konu Kilit" adlı şarkıyı beğenenlerin oranı, beklenenin altında kaldı. Kimi kullanıcılar, "Olmamış demeyelim de nasıl kötü şarkı yapılır onu göstermek istemiş diyelim" derken, kimileri "Bugün yayınlanan wack işi yapan kişinin ciddiye alınacak bir tarafı yok" yorumunu yaptı.

