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Nur Fettahoğlu eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci defa boşandı

26.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan 5 dakikada boşandı.

Nur Fettahoğlu eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci defa boşandı

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil gibi dizilerin ünlü oyuncusu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, evliliklerini ikinci kez sonlandırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün tek celsede boşanan çiftin 8 yıllık evlilikleri tek celsede sonlandı.

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Evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Veziroğlu çiftinden Nur Fettahoğlu önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak tek çocuğunun babası Levent Veziroğlu’na anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çiftten kötü haber geldi. Sekiz yıllık evlilikleri beş dakikada bitti.

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'KESİNLİKLE SORUN YOK' DEMİŞTİ

Oyuncu Nur Fettahoğlu, iş insanı Levent Veziroğlu 2013 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2016 yılında kız çocukları dünyaya gelmişti. Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu'nun 2015 yılında ayrılacakları yönündeki haberler üzerine “Ben de bunu sizden duydum. Evliliğimde kesinlikle bir sorun yok” demişti. Açıklamanın ardından kısa bir süre sonra çiftin anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıkmıştı.

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BARIŞMIŞLARDI

Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu mahkemenin boşanma kararı vermesinin ardından pişman olup barışmıştı. Karar kesinleşmeden barıştıklarını mahkemeye beyan etmeleri üzerine mahkeme davanın reddine, evlilik birliğinin devamına karar vermişti.
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GAZETECİLERDEN KAÇTI

tv100'deki habere göre, çift dün İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanmak için dün tekrar geldi. Nur Fettahoğlu gazetecilerden kaçarak, mahkeme salonuna hakimin kullandığı arka kapıdan girip çıktı. Çift mahkemede evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu belirterek, boşanmak istediklerini söyledi. 5 dakika süren duruşmada hakim çifti boşarken kızlarının velayeti annede kaldı. Görüntü vermemek için hakimin kullandığı kapıdan çıkan Fettahoğlu, üzgün olduğunu, açıklamayı daha sonradan gerçekleştireceğini söyledi.

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Nur Fettahoğlu
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