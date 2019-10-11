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Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları dizisinin final yapmasıyla ekrana kısa bir mola veren ve yeni projelerle ilgilenen Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle herkesi şaşırttı. İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri

Oyuncu Nur Fettahoğlu, geride bıraktığımız haftalarda tuvalette çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşmış ve olay olmuştu.

Nur Fettahoğlu son olarak ise makyajsız yakalandı. Oyuncu kısa bir süre önce biten Kardeş Çocukları adlı projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Çok yakında yeni projelerinin olduğunu soyleyen Fettahoğlu bakımsız ve makyajsız haliyle dikkat çekti.

Sosyal medyadaki hallerinden bambaşka bir halde görüntülenen Fettahoğlu bu haliyle herkesi şaşırttı.


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