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Nur Fettahoğlu yeni dizisi Bozkır için imaj değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz haftalarda çekimlere başlayan BluTV'nin iddialı yeni dizisi "Bozkır" için imajını değiştirdi. Fettahoğlu’nun yeni imajı büyük beğeni topladı.

Nur Fettahoğlu yeni dizisi Bozkır için imaj değiştirdi

YapımcılığınıARC Film'in üstlendiği, Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran, Bige Önal gibi başarılı isimlerle usta oyuncu Altan Erkekli'nin yer aldığı BluTV'nin çok yakında başlayacak iddialı yeni polisiye dizisi "Bozkır"ın çekimleri devam ediyor.

Dizide Altan Erkekli'nin kızını canlandıran Nur Fettahoğlu, bu dizi için imajını değiştirdi. Saçlarını kızıla boyatan güzel oyuncunun yeni imajı büyük beğeni topluyor.

Nur Fettahoğlu (1)

İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin senaryosu çizgi roman çalışmalarıyla tanınan Levent Cantek'in imzasını taşıyor. Çok yakında BluTV'de yayınlanmaya başlayacak olan polisiye dizi "Bozkır", gerçekçi dili ve karakterleri ile sadece cinayeti çözmekle kalmayacak, adalet duygusunu da tartışmaya açacak.

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Nur Fettahoğlu bozkır bozkır dizisi

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