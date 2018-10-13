MAGAZİN

Nur Fettahoğlu yeni imajıyla görenleri şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yeni dizisi Bozkır için imajını değiştirdi. Saçlarını kızıla boyatan Nur Fettahoğlu'nun yeni imajı hayranlarını şaşırttı.

Nur Fettahoğlu yeni imajıyla görenleri şaşırttı!

Son olarak Fi dizisinde rol alan Nur Fettahoğlu, Blu TV'nin yeni polisiye dizisi Bozkır için kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncu yeni rolü için ise bambaşka bir imaja büründü. Saçlarını kızıla boyatan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

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BOZKIR'DA EKİN KOÇ VE YİĞİT ÖZŞENER'LE BİRLİKTE BAŞROL OYNAYACAK
Usta oyuncu Altan Erkekli'nin de kadrosunda olduğu dizide Ekin Koç "Nuri Pamir", Yiğit Özşener de "Seyfi Amir" adlı ast üst olarak birlikte çalışan iki polisi canlandıracak. Yapımcılığını ARC Film'in, yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği, başrollerini Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli, Bige Önal, Merve Çağıran, Ahmet Varlı ve Kadir Polatçı'nın paylaştığı, 10 bölümden oluşacak olan yapım, gizemli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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