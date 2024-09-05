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Nur Viral ve Aşkım Kapışmak arasında ilginç diyalog! Cinsellik tavsiyesi verdi: Okşaya okşaya...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 14:27
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Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Aşkım Kapışmak sağlıklı cinsellik için tavsiyeler verdi. Nur Viral Aşkım Kapışmak'ın tavsiyelerini tekrarlarken kendini tutamadı.

Nur Viral ve Aşkım Kapışmak arasında ilginç diyalog! Cinsellik tavsiyesi verdi: Okşaya okşaya...

MYNET-Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında zaman zaman ilginç anlar yaşanıyor. Nur Viral'in son olarak konuğu Aşkım Kapışmak oldu.

Aşkım Kapışmak programda sağlıklı cinsellik için tavsiyelerde bulundu. Kadınlara tavsiyeler veren Aşkım Kapışmak ve Nur Viral arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"Bedeni bırakmayacaksın, masaj yapmak çok etkili. İlla bir cinsellikten bahsetmiyorum atıyorum eşinizin omuzlarına dokunmak ensesine dokunmak..." diyen Aşkım Kapışmak'ın sözlerini duyan Nur Viral tavsiyeleri anlamaya çalıştı.

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Aşkım Kapışmak konuşmasına devam ederken "Yavaş yavaş sakin sakin" deyince Nur Viral kendini tutamadı ve güldü. Viral "Kocanız sinirli siz haldır huldur... Okşaya okşaya..." diyerek devam etti.

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"KIZLAR BU İŞE YARIYOR"

Nur Viral daha sonra açıklamasında "Kızlar vallahi bu işe yarıyor" diyerek bir tavsiyede bulundu. Viral "Birlikte olduğum işte evlendiğim kişilerde onların meslekleriyle ilgili bir farkındalık kazanıp okuyup araştırıp bazen onun bilmediği bir şey söylüyordum. Şaşırtıyordum onu" dedi.

Aşkım Kapışmak daha sonra "Partnerinizi heyecanlandırın" deyince şu diyalog yaşandı:

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Nur Viral: Kocandan mesaj gelmiş akşam ne yemek var? Allah cezanı vermesin yani orada beni heyecanlandıracak bir hareket yok.
Aşkım Kapışmak: Sen heyecanlandırıyor musun peki?
Nur Viral: Eeee heyecanlandırıyorum...

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Nur Viral bunu derken yüzünü kapatarak utandı ve gülme krizine girdi. "Benden örnek verme" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

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Nur Viral
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